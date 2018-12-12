العراق يقصف تجمعين لداعش في سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، تنفيذها ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.

وأوضحت في بيان أن طائرات F16 نفذت، وفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، المعروفة "بخلية الصقور الاستخباراتية"، ضربات جوية في منطقة #سوسة داخل الأراضي السورية.

كما أشارت إلى أن الطائرات العسكرية العراقية قصفت هدفين، مبينة أن الأول عبارة عن وكر يتواجد في داخله نحو 30 عنصراً من عصابات داعش، كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات الإجرامية.

وأضاف البيان، أن الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيه 14 آخرين من قيادات داعش مما يسمون أنفسهم بالانغماسيين.

وبيّنت قيادة العمليات المشتركة، أنه بناء على المعلومات الاستخبارية فإن هذه الضربات، قد دمرت الهدفين بالكامل.

يشار إلى أن الطائرات الحربية العراقية تنفذ بين حين وآخر طلعات عسكرية فوق الأجواء السورية، لضرب أهداف لداعش.

وتعتبر هذه الضربة الجوية، الثانية في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إذ وجّه سلاح الجو العراقي بداية الشهر الماضي، غارة استهدفت فيه وكراً لقيادات داعش.