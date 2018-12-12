وزير الطاقة الأميركي يحث بغداد على التخلي عن طاقة إيران

حث وزير الطاقة الأميركي ريك بيري العراق على خفض اعتماده على الطاقة المستوردة على إيران وفتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الأميركية بدلاً من ذلك.

واجتمع بيري مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد وفي المنطقة الكردية يوم الثلاثاء لمناقشة الاستثمار الأميركي في العراق.

وقال إن الولايات المتحدة ومجتمع الأعمال مستعدان لمساعدة العراق على تطوير قطاع الطاقة الخاص به. وأضاف "لقد حان الوقت لكي يكسر العراق اعتماده على الآخرين ويمضي قدما نحو الاستقلال الحقيقي للطاقة".

يذكر أن العراق في وضع حرج مع استمراره في الاستفادة من إنتاج الغاز والكهرباء الإيراني، على الرغم من تجديد العقوبات الأميركية ضد قطاع الطاقة الإيراني.

ولا يستطيع قطاع الطاقة العراقي بمفرده إنتاج الكهرباء الكافية لتشغيل البلاد.