هذا ما تفعله نادية مراد بقيمة جائزة نوبل في العراق

أعلنت #نادية_مراد، الإيزيدية العراقية التي تعرضت للسبي من قبل مقاتلي تنظيم #داعش، وحصلت على جائزة #نوبل للسلام هذا العام، أنها تنوي استخدام قيمة الجائزة في بناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلدتها.

وقالت نادية، الجمعة، أمام حشد يضم مئات، بالإضافة إلى صحافيين في مسقط رأسها في سنجار في شمال #العراق إنها ستبني بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام مستشفى في #سرنجار لعلاج المرضى، ولاسيما الأرامل والنساء اللائي تعرضن لاعتداءات جنسية من مقاتلي تنظيم داعش.

وشكرت حائزة نوبل، حكومتي العراق وكردستان العراق على الموافقة على خطتها، وقالت إنها ستتصل بمنظمات إنسانية قريباً لبدء بناء المستشفى.

وحصلت نادية على الجائرة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، مع الطبيب الكونغولي، دينيس موكويغ، لجهودهما لوقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت ضمن نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة أُسرن في شمال غربي العراق في أغسطس/آب 2014 واحتجزهن تنظيم داعش في الموصل، حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب.

وفرت نادية بعد ثلاثة أشهر ووصلت إلى ألمانيا، حيث شنت حملة مكثفة لطلب مساعدة #الإيزيديين.