أميركا تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة مددت إعفاء للعراق من عقوبات إيران لمدة 90 يوما، وهو ما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني الحيوي لإنتاج الكهرباء.

وتم التوصل للاتفاق، أمس الخميس، وهو موعد انتهاء إعفاء سابق مدته 45 يوما، أثناء زيارة وفد عراقي إلى واشنطن، حسب ما قال مسؤولان عراقيان على دراية مباشرة بالمفاوضات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "تم منح إعفاء لمدة 90 يوما للسماح للعراق بمواصلة المدفوعات لواردات الكهرباء من إيران"، مضيفا أن الإعفاء سينطبق على الكهرباء والغاز كليهما.



وفي الشهر الماضي، أعادت إدارة ترمب فرض عقوبات على صادرات الطاقة من إيران، مشيرة إلى برنامجها النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاء لبضعة مشترين لتلبية حاجات الطاقة للمستهلكين.

ومنحت واشنطن، #العراق إعفاء لمدة 45 يوما لواردات الغاز من إيران عندما أعادت فرض العقوبات على القطاع النفطي الإيراني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وذكر مسؤولون عراقيون أنهم يحتاجون إلى عامين تقريبا لإيجاد مصدر بديل.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية محطاته لتوليد الكهرباء ويستورد حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا عبر خطوط أنابيب في الجنوب والشرق.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصل العمل مع العراق لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاله في الطاقة.

وأضاف: "هذه الجهود ستستمر لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية العراقية وتقوية الاقتصاد والتنمية في العراق وتشجيع عراق متحد وديمقراطي ومزدهر بمعزل عن النفوذ الإيراني الضار".