استمع إلى رسالة رغد صدام للعراقيين بذكرى إعدام والدها

وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، السبت، رسالة صوتية بمناسبة الذكرى الـ12 على إعدام والدها.

وقالت في تسجيل صوتي لها "أتمنى عليكم أيها العراقيون أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا واستقراراً مما عليه الآن".

وأضافت "لقد ضاعت كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ونشرت الأفكار الغريبة هنا وهناك ووصل الانحراف إلى استغلال الدين كغطاء لتحقيق التوجهات المريضة لأحزاب كثيرة".

كما هاجمت رغد الجماعات الإرهابية المتطرفة وبكل مسمياتها، حيث إنها وكما قالت نفذت ممارسات لا إنسانية ولا دينية في بلدنا، وطمست الهوية العراقية ودمرت الحضارة وشوهت مرحلة بأكملها.

كما قالت إن القادم أفضل وسنعمل على بناء عراق حر موحد ومتطور يوازي بمكانته البلدان المتقدمة.