العراق.. اعتقال 52 داعشياً بينهم مفتي وممول للتنظيم

أعلنت الاستخبارات العراقية في محافظة صلاح الدين عن إلقاء القبض على 52 عنصراً من داعش، تورطوا في عمليات تفخيج واغتيالات.

وعرضت استخبارات محافظة #صلاح_الدين، السبت، اعترافات الخلية الداعشية، التي أظهرت تورط عناصرها الـ52 في عمليات تفخيخ وتفجير واغتيالات داخل المحافظة.

كما أوضحت مديرية الاستخبارات أن من بين المقبوض عليهم مفتي لداعش وممول للعمليات الإرهابية وهم مقاتلون محليون.

على صعيد آخر، قتلت القوات العراقية 4 عناصر من داعش في إنزال جوي نفذته قوات تكتيكية عراقية خاصة بالاشتراك مع قوات "سوات" التابعة لقيادة شرطة #نينوى، وذلك في مناطق تبعد 80 كم غرب منطقة الحضر، كما أسفرت العملية عن تدمير "مضافات" لعناصر التنظيم بحسب ما أفادت شرطة الموصل.

وذكرت الشرطة أن مقاتلات التحالف الدولي استهدفت مقرات لتنظيم داعش تقع وسط مياه نهر دجلة عند الحدود الإدارية ما بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.