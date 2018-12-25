العراق.. قتيلان بانفجار سيارة مفخخة في تلعفر

قُتل مدنيان وأصيب 11 آخرون بجروح، الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة في قضاء تلعفر بشمال #العراق، للمرة الأولى منذ تحريره، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال قائمقام قضاء تلعفر، عبد العال عباس، إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب مقهى في منطقة رأس الجادة وسط مركز قضاء تلعفر" الذي يبعد 70 كيلومترا إلى غرب مدينة الموصل.

وأوضح أن الانفجار "أوقع قتيلين، و11 جريحا من المدنيين".

وأكد مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية تلك الحصيلة في بيان رسمي.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتدا، الذي يعد الأول في قضاء تلعفر الذي أعلن العراق استعادته من سيطرة تنظيم داعش في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2017، لتكون المحطة الأخيرة في "تحرير" كامل محافظة #نينوى.

وشكلت استعادة #تلعفر، التي تحظى بموقع محوري بين منطقة الموصل والحدود السورية، انتصارا كبيرا حينها في مواجهة المتطرفين الذين اتخذوا من القضاء مركزا للتجمع في حزيران/يونيو 2014 للهجوم على #الموصل والسيطرة على ثلث أراضي البلاد.