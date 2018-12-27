العراق.. سقوط قذائف قرب سفارة أميركا بالمنطقة الخضراء

أفاد مراسل "العربية" في العراق، فجر الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية في بغداد بعد سماع دوي انفجار عنيف فيها. وأضاف أن الصافرات انطلقت بعد سقوط قذائف قرب السفارة.

ويأتي الخبر بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برفقة زوجته ميلانيا، العراق، إثر زيارة خاطفة لم يعلن عنها من قبل استمرت 3 ساعات ونصف الساعة.

وأكد خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية أن الولايات المتحدة تخوض معارك نيابة عن دول أخرى منذ فترة طويلة، مضيفاً أن "تنظيم داعش هزم بشكل كامل تقريباً".

وهبطت الطائرة، التي تقل ترمب عند الساعة 19:16 بالتوقيت المحلي في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، وتحدث الرئيس إلى الجنود، كما التقى القادة العسكريين.

ورغم السرية التي أحيطت بهذه الزيارة، فإن تكهنات سرت بشأن قيام ترمب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض قواته في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا.