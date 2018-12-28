بعد ترمب.. رئيس وزراء أستراليا في زيارة مفاجئة للعراق

أفاد مصدر حكومي بوصول رئيس الوزراء الأسترالي، #سكوت_موريسون، إلى العراق الجمعة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وأوضح المصدر أن #رئيس_الوزراء_الأسترالي وصل على متن طائرة شحن أسترالية مع قائد القوات الأسترالية، مبيناً أنه قام بزيارة قاعدة الجيش الملكي الأسترالي في معسكر التاجي شمال بغداد.

وأضاف المصدر أن موريسون لم يلتق بأي مسؤول عراقي، مبيناً أنه تفقد ما يقارب من 800 عسكري أسترالي يخدمون كمدربين للقوات المسلحة العراقية.

وتابع المصدر أن الهدف من زيارة موريسون كانت من أجل تهنئة العسكريين الأستراليين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة ونقل تحيات وتقدير الحكومة والشعب الأسترالي.

يذكر أن الأربعاء الماضي شهد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، بصحبة السيدة الأولى ميلانيا ترمب وعدد من المسؤولين الأميركيين في زيارة سريعة وسرية، ما أثار ردودا في صفوف الأحزاب السياسية الموالية لإيران، التي نددت بهذه الزيارة.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراق، عادل عبد المهدي، أوضح في بيان، أنه كان على علم مسبق بزيارة الرئيس ترمب، موضحاً أن ظروفاً حالت دون إجراء اللقاء، مكتفياً باتصال هاتفي مع ترمب بحثا خلاله المستجدات على الساحة الإقليمية وخاصة فيما يتعلق بالجانبين.