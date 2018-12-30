الوقف السني العراقي يدين فتوى تحريم الاحتفال بالمسيح

دان ديوان #الوقف_السني_العراقي الفتوى التي صدرت بتحريم الاحتفالات بمولد المسيح على المسلمين في العراق.

وقال رئيس الديوان، عبد اللطيف الهميم، في بيان، السبت: "تابعنا بأسف عميق التصريحات المسيئة للمسيحيين من أبناء شعبنا العراقي الكريم في عيد ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام".

وحرّم مفتي العراق، #مهدي_الصميدعي، في خطبة الجمعة، الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وهو ما انتقدته البطركية الكلدانية.

وأضاف أن "هذه التصريحات لا تمثل ديوان الوقف السني بجميع منابره وأفكاره وتوجهاته في ترسيخ الوحدة الوطنية، التي كان للمسيحيين السبق في وجودهم التاريخي على أرض الرافدين من خلال آبائهم الكلدان والآشوريين".

وأوضح الهميم أن "مثل هذه التصريحات الهوجاء غير الموزونة ولا المقفاة ولا المنضبطة تعيدنا إلى خطاب الكراهية والتحريض والفتنة ورفض الآخر، ولا تمثل التعايش المشترك بين العراقيين بجميع شرائعهم قومياتهم وأطيافهم وطوائفهم ومذاهبهم، عربهم وكردهم وتركمانهم".

وتابع: "نحن في الوقف السني لسنا مستغربين من هذه التصريحات التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص، فمثلما هم يحرمون علينا الاحتفال بمولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم نجدهم اليوم يحرمون الاحتفال بعيد السيد #المسيح عليه السلام".