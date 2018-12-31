الجيش العراقي: طائراتنا قصفت قادة "داعش" بسوريا

قال الجيش العراقي في بيان إن طائراته الحربية قصفت اجتماعاً لقادة في تنظيم "داعش" قرب دير الزور في سوريا، الاثنين، ودمرت المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه.

ولم يكشف الجيش في البيان تفاصيل أكثر عن المسلحين المستهدفين.

وجاء في البيان أن مقاتلات من طراز إف-16 نفذت الغارة في محيط قرية السوسة بشرق سوريا عندما كان "30 قيادياً مهماً من عصابات داعش"مجتمعين في المبنى.

جاءت الضربة بعد يوم من تلميح الحكومة العراقية إلى تدخل أكبر من قواتها المسلحة في سوريا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك.

ويخشى العراق أن يحاول مسلحو تنظيم "داعش" في سوريا عبور الحدود.

ونفذت بغداد عدة غارات جوية في أراض سورية بموافقة من رئيس النظام السوري بشار الأسد، كما عزز الجيش وميليشيات الحشد الشيعية انتشارهما على الحدود خلال الأشهر القليلة الماضية.