عبدالمهدي: مستعدون للتعاون بسوريا بعد الانسحاب الأميركي

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إنه في حال انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا فإن العراق على استعداد كامل للتعاون مع كافة القوات الأخرى المرتبطة بالملف السوري.

نفى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وجود أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب زار قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها بعض الجنود الأميركيين.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات تركية، وأخرى من المعارضة السورية تدعمها أنقرة، الاستعداد لدخول مدينة منبج الحدودية.

التهديدات التركية بدخول منبج تأتي رغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية تسليم المدينة لقوات النظام السوري، وأيضاً بعد اجتماعات تركية روسية شهدتها موسكو وتركزت حول الوضع في سوريا في ضوء الانسحاب الأميركي المرتقب في غضون 3 أشهر.