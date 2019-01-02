الموصل.. اعتقال مسؤول عمليات اغتيال وجاسوس لداعش

أعلن الناطق باسم الداخلية، العميد سعد معن، أن مفارز استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات، ألقت القبض على متهم ينتمي لعصابات داعش الإرهابية غرب مدينة #الموصل.

وقال العميد معن إن المتهم كان يعمل مسؤولاً عن عمليات اغتيال المخاتير في محافظة نينوى، مبيناً أنه تم التوصل إليه من خلال اعترافات متهمين آخرين اعتقلوا في وقت سابق، مضيفاً أنه تم إحالته إلى القضاء بعد توقيفه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

من جهتها، كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن اعتقال عنصر أمني يعمل جاسوساً لتنظيم داعش، الذي ينقل تحركات القطعات الأمنية للتنظيم في مدينة الموصل، مبينة أن ذلك تم بعد استدراجه بكمين في ناحية حمام العليل.

وأوضح بيان المديرية أن العملية كانت نوعية وتميزت بردة فعل سريعة وفق معلومات استخبارية دقيقة.

ولفت البيان إلى أن المتهم لعب دوراً فاعلاً بنقل العديد من المعلومات المهمة التي تتعلق بتحركات قطعاتنا الأمنية، قبل تحرير محافظة #نينوى، والتي كانت قد تسببت بأضرار متنوعة.

وأشار بيان مديرية الاستخبارات العسكرية إلى أن الإرهابي يعد واحداً من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ويذكر أن العراق كان أعلن في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 الانتهاء من الحرب ضد داعش، بعد معارك دامية استمرت حوالي تسعة أشهر لتحرير مدينة الموصل.