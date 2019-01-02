فيديو يورّط نائبة عراقية تطلق النار بالهواء 

انتشر مقطع مصوّر للنائبة العراقية وحدة الجميلي، وهي تطلق النار في الهواء خلال حفل زفاف.

وظهرت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية وحدة الجميلي في الفيديو وهي في سيارة وبيدها مسدس وتطلق النار بينما يسمع في المقطع صوت يقول "هلا بالصيادة".

لكن النائبة الجميلي اضطرت للاعتذار لاحقاً، من خلال منشور عبر حسابها في فيسبوك، قالت فيه "أستميحكم عذراً، أنا امرأة عشائرية، وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا في منطقة ريفية من مدينة الرمادي".

وأثار ظهور النائبة من خلال الفيديو، جدلاً واسعاً بين الأوساط الشعبية، كون فعلتها بحسب القانون جريمة.

وأوضح القانوني حازم العامري أن هناك عقوبات مختلفة للفعل قد تصل إلى السجن المؤبد.

وتابع العامري أنه قد تنطبق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي "على هذه الجريمة، باعتبارها فعلاً قد يؤدي إلى إزهاق روح".

وفي هذا السياق، تفاعل الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي عبر إطلاقهم #هلا_بالصيادة، لشجب ما فعلته النائبة.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت في بيان لها، مصرع طفلة وجرح نحو 76 شخصاً، نتيجة إطلاق الرصاص الحي في الهواء خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.