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العراق: قطر اقترحت علينا مرور البضائع من تركيا

المصدر: دبي - قناة العربية
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أعلن و زير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، أن " ، أن #قطر اقترحت علينا أن يكون #العراق (ترانزيت) لمرور البضائع من #تركيا وسأبحث هذا الموضوع في زيارتي القادمة لقطر".

وقال الحكيم إن وزير خارجية قطر زار العراق وعرض المساهمة في إعادة الإعمار والاستثمار، كما طلب إمكانية مساهمة بغداد في عبور السلع التي تستوردها الدوحة بكثافة من تركيا لتمر عبر البصرة إلى قطر في طريق قصير.

وأشار الوزير العراقي إلى أن المشكلة التي كانت تواجه بغداد هي عدم توحيد الرسوم الجمركية مع باقي الدول المجاورة، موضحا أن هذه الخطوة تمت، وأنه سيبحث مشروع "الترانزيت" تفصيلا في زيارته القادمة إلى الدوحة.

كلمات دالّة

#قطر, #العراق, #تركيا

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