تفاصيل حريق دار المشردات ببغداد.. انتحار جماعي للنزيلات

في ظروف غامضة اندلع حريق الجمعة الماضية في دار لتأهيل المشردات بمنطقة الأعظمية وسط #بغداد، وتحدثت مصادر عن أعمال عنف بين أطراف ذات صلة بهذا الملف، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق بفعل فاعل.

وفي سياق ذلك، كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، عن وجود مشاكل بين إدارة الدار والنزيلات، مضيفاً أن فريق مفوضية حقوق الإنسان المشارك في مراقبة إجراءات التحقيق أكد أن المشردات السبع أقدمن على الانتحار بحرق أنفسهن نتيجة مشكلات نشبت مع إدارة الدار.

وأشار إلى استمرار التحقيق في الشكوى، موضحا أن نجاة إحدى النزيلات السبع من حادثة الحريق سيسهم بنجاح استكمال إجراءات التحقيق.

وبيّن البياتي أن قصور إدارة الدار في مسألة توفير برامج حقيقية لإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي للنزيلات كان له الأثر البالغ في الحادث، مرجحاً أن يكون سبب الانتحار هو إصابتهن بأمراض نفسية نتيجة الصدمات التي تعرضن لهن أو وجود ضغوطات عليهن من نوع آخر، لم يبينها.

وأضاف البياتي إلى أن مفوضية حقوق الإنسان بانتظار الانتهاء من التحقيق لمعرفة التفاصيل، داعياً إلى تحويل إدارة هكذا دور إلى مراكز إيواء حقيقية، يكون هدفها إعادة التأهيل الصحية والاجتماعية.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت"، فإن سوء المعاملة التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وعدم السماح لهن بالخروج منها، وفرض بعض القيود الدينية عليهن كلبس الحجاب وغيره، كانت سبباً بالحادثة.

ومن جهتها، كشفت الدكتورة عبير الجلبي، المديرة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، عن وجود دارين للمشردين فقط مقرهما في بغداد، واحدة للنساء وأخرى للرجال.

وأوضحت الجلبي أن الأوضاع النفسية للنزيلات صعبة، وهو الأمر الذي دفعهن لحرق المنامات وأغطية الغرفة التي يسكنّ فيها، مبينة أنهن طالبن بالخروج من الدار، ولكن هذا لم يكم مسموح قانونا كون أغلبهن دخلن بحكم قضائي.

وعن طبيعة الفتيات والنساء الموجودات في الدار، ذكرت الجلبي أن بعضهن مشردات وأخريات محكومات بقضايا بغاء وغيرها، وغالباً ما تحيلهن المحاكم إلى الدار لقضاء فترات إعادة التأهيل اللازمة.

ويشار إلى أنه لم تمض سوى شهور قليلة على افتتاح الدار، وشهدت تلك الفترة تزايد عدد النزيلات من النساء.

وتحقق وزارة الداخلية العراقية في مزاعم التجاوزات القانونية من جانب عدد من النزيلات.