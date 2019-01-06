هزة أرضية تضرب بغداد وعدداً من محافظات العراق

ضربت هزة أرضية متوسطة الشدة العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات وسط وجنوب البلاد، الأحد، وشعر بها أهالي إقليم كردستان ومعظم محافظات البلاد في الوسط والجنوب.

وبحسب مديرية الدفاع المدني في العراق، فإنه حتى الآن لم يُسجل أي حادث من جراء الزلزال.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت عن زلزال ضرب محافظة #كرمنشاه الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، وبلغت قوة الزلزال 5,8 درجة على مقياس ريختر، وشعرت به معظم محافظات العراق.

وهذه الهزة الأرضية التي امتدت عدة ثوان، تعتبر الأولى هذا العام، بعدما شهد العام الماضي عددا من الهزات ضرب معظمها المناطق الجبلية في شمال العراق، متأثرة بزلازل تضرب إيران بين الحين والآخر.