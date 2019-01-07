العراق.. وباء مجهول يفتك بمزارع الطماطم في البصرة

بعد نفوق الأسماك في الأشهر الماضية التي شهدها عدد من محافظات وسط وجنوب العراق، وباء مجهول يجتاح مزارع محصول الطماطم في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وحول هذا الموضوع، كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في البصرة، حيدر العصاد العبادي، عن ظهور وباء مجهول ضرب محصول الطماطم في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة جنوب العراق، والذي تسبب بأضرار جسيمة للفلاحين من دون معرفة الأسباب.

وبيّن العبادي أن الوباء أدى إلى تدمير نحو أكثر من 4000 مزرعة بشكل جزئي، و250 مزرعة بشكل كامل، مشيراً إلى أن الإصابة تركزت في قرى اللحيس وأم النعيج في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة.

ولفت إلى أن انتشار الوباء تزامن مع منع وزارة الزراعة من استيراد هذا المحصول بسبب الاكتفاء الذاتي لحصول الطماطم، دعماً منها للإنتاج الوطني.

يذكر أن الصيف الماضي كان العراق قد شهد نفوق الأسماك المحلية في نهر دجلة، بعد إعلان وزارة الزراعة الاكتفاء الذاتي بتربية الأسماك، مما دفع المراقبون بتوجيه أصابع الاتهام نحو الجهات العراقية الموالية لإيران بالضلوع في تسميم الأسماك، لاسيما أن الأسماك الإيرانية المجمدة اجتاحت السوق العراقية بعد حادثة نفوق الأسماك في عدد من المحافظات التي تكثر فيها أحواض تربية الأسماك.

من جهتهم، بيّن فلاحو محافظة البصرة أنهم لم يتمكنوا إلى الآن من تحديد نوع هذا الوباء القاتل، الذي فتك بمزارعهم.

واتهم صاحب إحدى المزارع ياسين التميمي، دولاً مجاورة لم يسمها بتدبير الأمر، لكنه أشار إلى أنها كانت تصدر الطماطم للأسواق العراقية.

إلى ذلك، ناشد المتحدث باسم فلاحي قضاء الزبير، عبد الله المشرفاوي، وزارة الزراعة بالتدخل وإرسال الخبراء وفرق المعالجة لإنقاذ ما تبقى من محاصيل الطماطم قبل إبادة جميع المزارع نتيجة الوباء، بعد أن كان الفلاحون تنفسوا الصعداء نتيجة قرار الوزارة لدعم المنتج المحلي.