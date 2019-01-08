مفاجأة عراقية.. شقيق الوزيرة الداعشي يظهر بفيديو جديد

بعدما أثار ضجة وبلبلة في الساحة العراقية، ودفع وزيرة التربية شيماء الحيالي قبل أيام إلى وضع استقالتها بين يدي رئيس الوزراء العراقي، ظهر شقيق الوزيرة الذي اتهم بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش، ليث الحيالي في تسجيل مصور، ليؤكد أنه كان مجبرا على العمل في الدائرة أيام داعش.

ليث الحيالي شقيق وزيرة التربية شيماء الحيالي في تسجيل مصور:

كنت مجبر على العمل في الدائرة ايام داعش وغادرت العراق من خلال مطار بغداد ولست مطلوبا للقضاء واثيل النجيفي يسقط بنا..!! pic.twitter.com/ohkswsm9AJ — خبر عاجل (@4jkW6ybzI7hRV3k) January 7, 2019

وأضاف في مقطع مصور بثته وسائل إعلام محلية مساء الاثنين، وانتشر على مواقع التواصل، أنه غادر العراق عبر مطار بغداد، وأنه ليس مطلوباً للقضاء، متهماً محافظ نينوى، أثيل النجيفي بتلفيق التهمة له.

كما أشار إلى أن النجيفي قام بتلفيق قصة "انتحار 3 من أشقائي في عمليات استهدفت القوات الأمنية، رغم أنهم خارج البلاد منذ سنوات"، متهماً إياه بالفساد والاستيلاء على أراضي وعقارات أهل الموصل.

وكان الحيالي ظهر في فيديو قديم، ضمن صفوف داعش، إلا أن القوات العراقية لم تعتقله وما زال في محافظة نينوى، بحسب قوله.