مقتل شرطيين عراقيين بانفجار سيارة ملغومة في تكريت

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة في انفجار سيارة ملغومة في مدينة تكريت العراقية، اليوم الثلاثاء.

ووقع الانفجار، الذي وصفه الجيش بأنه هجوم إرهابي، عند نقطة تفتيش عند المدخل الشمالي لتكريت على بعد 150 كيلومترا شمال بغداد.

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وأكد مصدر بالشرطة المحلية ومصدر طبي لوكالة "رويترز" أن القتيلين شرطيان. لكن الجيش قال إنهما مدنيان. ووفقا لمصدر الشرطة فإن الجرحى جنديان وشرطي وثلاثة مدنيين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في المدينة وهي مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، والتي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش خلال عامي 2014 و2015.