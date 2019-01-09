العراق.. خطط لإعادة أكثر من مليون نازح وإغلاق الملف

أعلن وزير التخطيط العراقي، نوري الدليمي، عن خطط الوزارة لإعادة جميع النازحين في البلاد إلى مدنهم، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد إغلاق ملف النازحين.

وتفيد بيانات وزارة التخطيط في العراق بوجود أكثر من مليون نازح يعيشون في المخيمات أو مساكن مؤقتة.

يذكر أن العراق سجل، خلال السنة الماضية، عودة أربعة ملايين شخص إلى مناطقهم بعد طرد مسلحي تنظيم "داعش".

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، عن وجود ما سماها بالمافيات والمجاميع المسلحة التي تحاول السيطرة على مقدرات البلاد، وذلك خلال اجتماع بين تحالفي النصر وسائرون.

وقد انتقد الاجتماع ما وصفه بالبدايات المتعثرة لتشكيل الحكومة والمشاكل السياسية التي أعقبت تسمية الحقائب الوزارية.

كما دعا العبادي إلى ضرورة تشكيل اللجان البرلمانية بعيداً عن المحاصصة الطائفية.