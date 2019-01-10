أميركا تمهل العراق 3 أشهر لقطع استيراد الغاز الإيراني

بعد إتمام مهلة 45 يوماً والأخرى المماثلة لها، الولايات المتحدة الأميركية تمهل #العراق 3 أشهر أخرى لإيجاد بديل للغاز الإيراني.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، هيبت الحلبوسي في تصريح صحافي، إن العراق خاطب الولايات المتحدة حول استبدال هذا الخط، وتم إعطاؤه مهلة 3 أشهر من أجل إيجاد حلول لاستمرار هذه المحطات.

وأوضح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن العراق يعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء بإجمالي 4000 ميغاواط، مرجحا تأثره بالعقوبات الأميركية على #إيران.

ويشار إلى أن المصادر الدبلوماسية كانت أشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو أمس إلى العراق، كانت بحثت موضوع العقوبات الأميركية على إيران وتأثيراتها على العراق.

إلى ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة عن عدم مثول إيران للعقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.

ووصف وزير النفط الإيراني خلال زيارته اليوم العراق التي تسبق زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد، أن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بأنها غير شرعية، مبيناً أن طهران لن تمتثل لهذه العقوبات.

وقال زنكنة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي ثامر الغضبان في بغداد اليوم الخميس، إن إيران لن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها، وهي ترضخ تحت العقوبات الأميركية.

من جهته، أعلن وزير النفط العراقي، أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة بين البلدين.

وأضاف الغضبان أن العراق يسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مشيراً إلى استمرار المباحثات بهذا الشأن.

وكان زنكنة وصل في وقت سابق إلى بغداد بعد أقل من 24 ساعة لزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي كان بحث مع المسؤولين العراقيين سبل استقلال العراق في مجال الطاقة.