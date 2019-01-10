عودة مسلسل القتل ببغداد.. مصور وصاحب مطعم أول الضحايا

في أول حلقة من #مسلسل_الاغتيالات في عام 2019، مصور قناة الحرة الفضائية يلقى مصرعه في أحد أحياء #بغداد.

وفي هذا السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تشكيل فريق عمل محققين من المختصين في حادث #مقتل_مصور قناة الحرة - عراق الأميركية في العاصمة بغداد.

وأوضح بيان للمتحدث باسم القيادة، أنه تم العثور على جثة سامر علي محمد، أحد العاملين في قناة الحرة عراق في وقت متأخر من مساء أمس في شارع القناة ببغداد، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحادث كان مقترنا بالسرقة، حيث فقدت العجلة التي يقودها المجني عليه مع هاتفه النقال.

ووفقاً للمرصد العراقي للحريات الصحافية في نقابة الصحافيين العراقيين، فإن الاتصال فقد بالمصور سامر عند التاسعة مساء ليل الأربعاء الماضي، عندما كان على موعد مع أصدقاء له.

وأضاف أنه تم العثور على جثة المغدور وعليها آثار ثلاث رصاصات، اثنتان في الصدر وواحدة في الرأس على طريق القناة شرقي العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أن مركز شرطة القدس وسط بغداد، أبلغ ذوي المجني بفقدان سيارة ووثائق وهاتف وباقي المتعلقات الشخصية لسامر، مبينة أنها فتحت تحقيقاً بالحادث.

ويشار إلى أن قناة الحرة التي تمولها الحكومة الأميركية، كانت اتهمت باتباع سياسة التهميش الطائفي بعد تغيير عدد من كوادرها.

وفي السياق ذاته، أبلغت مصادر أمنية في وزارة الداخلية عن مقتل عماد جبار صاحب مطعم ليمونة الشهير في مدينة الصدر، إثر تعرضه للرصاص الحي بواسطة السلاح الكاتم.

وتابعت المصادر أن أسباب القتل ما زالت مجهولة، مبينة أن الشرطة المحلية فتحت ملف تحقيق لمعرفة هوية الجناة.