العراق.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في القائم

أفاد مصدر أمني صباح الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقاً شعبياً في قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد سعد معن، إن صباح اليوم شهد اعتداء إرهابيا بواسطة عجلة مفخخة مركونة نوع كيا حمل قرب أحد الأسواق بقضاء القائم في محافظة الأنبار، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وتابع معن، أن التفجير أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 مدنياً آخرين، بالإضافة إلى 4 من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وذكرت المصادر أن الانفجار كان استهدف مفرزة لقوات الطوارئ التي كانت في السوق الحصيبة في قضاء القائم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسهلت عمليات نقل المصابين إلى المستشفى والجثث إلى دائرة الطب العدلي.

يذكر أن محافظة الأنبار غربي العراق، كانت شهدت استتباباً أمنياً بعد تحريرها من داعش في ديسمبر /كانون الأول من عام 2015.