بعد الاحتدام.. تهدئة بين الحكمة وميليشيا العصائب

بعد حرب التغريدات بين قادة تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وبين ميليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، تزايدت مؤشرات التهدئة بين الطرفين.

وبعد أيام من التراشق الذي بلغ ذروته، عقب اتهام تيار الحكيم لميليشيا عصائب أهل الحق بقتل مالك مطعم ليمونة الشهير في مدينة الصدر ببغداد، قام رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح بالوساطة بين الطرفين في محاولة لاحتواء الأزمة.

وقالت مصادر مطلعة، إن صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع عمار الحكيم، وقيس #الخزعلي كل على حدة لإيقاف التراشق والاتهامات بينهما، مشدداً على عدم استخدام الشارع الذي قد يرفع فتيل الأزمة التي لا تحمد عقباها.

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في غضون ذلك، عقد قادة ميليشيات الحشد الشعبي اجتماعاً بمكتب الخزعلي، لبحث الأزمة المتصاعدة بين العصائب، وتيار الحكمة.

وضم الاجتماع زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، ورئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى قيادات أخرى في ميليشيات الحشد كسامي المسعودي وأحمد الأسدي وبو جهاد الهاشمي.

واعتبر المجتمعون في بيانهم، أن هناك مشاريع استهداف ممنهج للحشد الشعبي وفصائله ورموزه التي تقوم بها جهة سياسية معروفة تمتلك فضائية وجيوشا إلكترونية.

تأجيل التظاهرات

ودعا البيان، تيار الحكمة، إلى التوقف عن سياسته فوراً، محذراً من الفتن والأضرار التي يمكن أن تلحق وضع البلد الأمني والاجتماعي.

كما طالب بإعطاء فرصة لمبادرة رئيس الجمهورية وإجراء التحقيق فيما حدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك.

إلى ذلك، دعا البيان جمهور ميليشيات الحشد إلى الهدوء وتأجيل التظاهرات، التي كان من المقرر أن تجرى يوم السبت، لحين ظهور تغيير فعلي، فيما سمَّاه بسياسة استهداف الحشد الشعبي.

من جهته كشف مدير المكتب الخاص لعمار الحكيم صلاح العرباوي، عن الاقتراب من التسوية بعد نشره تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، قال فيها "إن الأمور تتجه للحل، والعقلاء أكبر من المشاكل".

ولم تمض ساعات، حتى كتب مدير قناة العهد التابعة لميليشيا العصائب، سند الحمداني، على صفحته في الفيسبوك: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها"، في إشارة إلى تحول الأزمة مع تيار الحكمة نحو التهدئة.

ووفقاً للمصادر، فإن قناتي الفرات التابعة للحكمة والعهد التابعة للعصائب، كانتا تلقيتا توجيهات برفع جميع المواد التصعيدية المتعلقة بهذه الأزمة من النشرات والبرامج، والاكتفاء بالأخبار العامة، بعدما كانت معبأة بمواد إعلامية تصعيدية.

يذكر أن طرفي الأزمة دعيا إلى تظاهرات السبت، عند ساحة جسر الطابقين في منطقة الجادرية وسط بغداد، لكن المصادر ذاتها استبعدت حدوثها، بعد مشاهد التهدئة.