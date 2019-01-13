جريمة كادت تشعل حرباً.. كشف قاتلي صاحب مطعم ببغداد

كشفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية عن تمكن خلية الصقور الاستخبارية من إلقاء القبض على المتهمين بقتل صاحب مطعم ليمونة الشهير في مدينة الصدر، بعد أقل من 48 ساعة على الجريمة.

وقال المستشار الإعلامي في الوزارة الدكتور وهاب الطائي في حديث صحافي، السبت إنه تم القبض على متهمين بقتل صاحب #مطعم_ليمونة في مدينة الصدر شرقي #بغداد، مبيناً أنهم يشكلون عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص.

وبيّن الطائي، أن الحادث ليس له أي ارتباط بتشكيل سياسي وأن الجريمة جنائية بحتة، كما أن المتهمين ليس لديهم أي علاقات بأي جهة سياسية، مشيراً إلى أن عملية القبض تمت في مكان الحادث، وتم إحالتهم إلى القضاء بعد تصديق اعترافاتهم من قبل الوزارة.

يشار إلى أن عملية قتل صاحب المطعم، كادت تشعل اقتتالا بين مؤيدي تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، بعد اتهام قناة الفرات التابعة للحكيم بالقبض على المتهم بقتل صاحب المطعم وبحوزته هويات انتماء لميليشيا #عصائب_أهل_الحق.

واحتدم الصراع بين الطرفين حتى مساء الجمعة، خاصة وأن الطرفين هددا بإنزال جماهيرهما إلى الشارع، لو لا تدخل رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل التهدئة.

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وكان مصدر أمني أفاد للعربية.نت، بمقتل عماد جبار، صاحب مطعم ليمونة الشهير في مدينة الصدر الخميس الماضي، بواسطة مسلح كان يستقل دراجة نارية أطلق النار عليه من خلال مسدس كاتم للصوت، فأرداه قتيلاً في الحال.

يذكر أن عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة ومدير عام قناة الفرات الفضائية التابعة لعمار الحكيم، كان اتهم ميليشيا العصائب بإرهاب المواطنين وابتزازهم، كما اتهم تلك الميليشيات بسرقة مواد ومعدات مصفى بيجي النفطي، أثناء تحريره من تنظيم داعش.

في المقابل، رد إعلام ميليشيا عصائب أهل الحق من خلال قناة العهد التابعة له، بنشره أرقاماً عن الأراضي وممتلكات الدولة التي سيطر عليه تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في وسط بغداد بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003، والتي تقدر بنحو 35 ألف متر مربع، من دون وجه حق بحسب زعمه.