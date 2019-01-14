العراق.. مقتل مختار في قضاء الفلوجة

أفاد مصدر عراقي محلي ليلة الأحد إلى الاثنين عن #مقتل_مختار منطقة "المسالمة" التابع لقضاء #الفلوجة وحرق سيارته بعد اختطافه منذ مساء أمس من قبل مجهولين.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن فيصل رشيد الجميلي، كان تم اختطافه يوم أمس أثناء قيادة سيارته في منطقة النعيمية في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على جثة الجميلي وعليها آثار إطلاق النار في مناطق مختلفة من جسمه، إلى جانب سيارته المحترقة.

وتابع المصدر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي.

وفي هذا السياق، طالبت رابطة المختارين في الفلوجة، الحكومة بالتدخل لإيقاف مسلسل القتل بحقهم.

ودعت الرابطة جميع المخاتير في قضاء الفلوجة، إلى اتباع الحيطة والحذر وإبلاغ الجهات الأمنية حال حصول أي طارئ.

يشار إلى أنه إلى الآن لم يعرف تفاصيل الحادث، لكن في عمليات مماثلة في وقت سابق، كان تنظيم داعش يعلن عن تبنيه قتل المخاتير، وبالأخص في المناطق المحررة من البلاد.

وتعيش مدينة الفلوجة استقراراً أمنياً نسبياً، إلا أنها تشهد ببن الحين والآخر خروقات أمنية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية الذي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة كانت أعلنت قبل نحو أسبوعين، عن القبض على عصابات مرتبطة بتنظيم داعش في محافظة نينوى، مهمتها قتل مخاتير القرى والنواحي.

ويعتبر مقتل فيصل رشيد الجميلي أول جريمة قتل بحق المخاتير في عام 2019.