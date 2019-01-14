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ظريف في العراق لبحث قضايا "سياسية واقتصادية"

المصدر: دبي - قناة الحدث
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أعلن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن بلاده تتطلع لمستقبل أفضل للعلاقات الثنائية مع إيران.

وقال عبد المهدي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالعاصمة بغداد الأحد، إن سياسة بلاده تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه كافة، معرباً عن أمله في أن تؤدي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، أشار ظريف إلى وقوف إيران بجانب العراق وحكومته وتعزيز نظامه السياسي والديمقراطي، على حد وصفه.

وبدأ ظريف، الأحد، زيارة إلى العراق، من المقرر أن تستمر 5 أيام، تشمل لقاءات مع أفرقاء سياسيين واقتصاديين.

كما سيشارك في منتديات اقتصادية عدة في مدن عراقية، بينها السليمانية في إقليم كردستان.

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