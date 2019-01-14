"علم فلسطين" يحرج العراق أثناء زيارة ملك الأردن

يزور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، العاصمة بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، التي تأتي استكمالاً لزيارة الرئيس برهم صالح إلى عمان منتصف نوفمبر الماضي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، لا سيما قضايا الاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب.

لكن رغم أنه من المقرر أن تتزين شوارع بغداد بالأعلام العراقية إلى جانب أعلام المملكة الأردنية الهاشمية احتفاء بالزيارة، وقع خطأ محرج هو رفع علم فلسطين بدلاً من العلم الأردني في شاشات العرض المنتشرة في بغداد.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت السلطات المحلية وأمانة العاصمة لـ"العربية.نت"، إن شاشات العرض هي مملوكة لشركات استثمارية ولا علاقة لها بهذا الخطأ البروتوكولي.

وبعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما عاودت الجهات المسؤولة عن الشاشات لتقوم بتعديل العلم المعروض من خلالها.

وعن الملفات التي سيبحثها العاهل الأردني اليوم خلال زيارته لبغداد، أشارت مصادر إلى أنه "من المؤمل أن تتناول المباحثات ملفات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".

كما سيتم الاتفاق بين البلدين على إنشاء مدينة صناعية حرة عند معبر طريبيل الحدودي، بالإضافة إلى بحث مشروع مد أنبوب نفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني، وفق المصادر.

إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة، أن العاهل الأردني سيزور المقبرة الملكية في منطقة الأعظمية ببغداد، بالإضافة إلى زيارة جامع أبي حنيفة النعمان بعد الانتهاء من اللقاءات الرسمية.