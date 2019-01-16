العراق ينفي تسلم طلب أميركي بتجميد الميليشيات

نفى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس الثلاثاء، وجود طلب أميركي للعراق بتجميد ميليشيات وسحب السلاح منها، مشددا على أن هذا الملف عراقي بحت.

وأكد عبدالمهدي أن "الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح".

من جانب آخر، نفى عبد المهدي أنباء تناولتها وسائل إعلام محلية عن وجود زيادة في أعداد القوات الأجنبية في العراق، وقال إن "الحديث عن زيادة القوات الأجنبية في العراق غير صحيح".

وكانت مصادر أفادت لـ"العربية" بأن بغداد تسلمت قائمة بأسماء الميليشيات التي طلبت واشنطن تجميدها وسحب السلاح منها.

ومن بين الميليشيات التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكذلك كتائب حزب الله العراقي ولواء أبو الفضل العباس، ومن ضمن القائمة أيضا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

موضوع يهمك حصلت "العربية" من مصادر عراقية في العاصمة الأميركية، واشنطن، على قائمة بأسماء الميليشيات، طلبت الولايات المتحدة... واشنطن تقدم لبغداد قائمة بميليشيات "يجب تجميدها" العراق

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التقى في 9 كانون الثاني/يناير، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية محمد الحكيم، والقوات الأميركية، بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقاً.

من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن الزيارة تهدف لطمأنة العراق بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتحذير من أن إيران لا تزال تشكل خطراً أمنياً في المنطقة.

كذلك أفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو أكد في لقائه مع عبد المهدي، التزام الولايات المتحدة دعم سيادة العراق وبحث هزائم تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة في سوريا، واستمرار التعاون مع قوات الأمن العراقية.