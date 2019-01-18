العراق.. مطالبات بإصدار تشريع لإخراج القوات الأجنبية

بعد مطالبة مجلس النواب العراقي السابق للحكومة بتنظيم القوات الأجنبية في العراق وتحديد مدة بقائها في البلاد، عادت هذه القضية مجدداً إلى الواجهة، حيث جددت كتل في البرلمان، على رأسها "سائرون" و"الفتح" و"دولة القانون" و"صادقون"، مطالبتها بإصدار تشريع يلزم القوات الأجنبية بالخروج من العراق.

من جهته، كشف النائب حسن سالم عن كتلة "صادقون"، التي تمثل "عصائب أهل الحق"، عن قرب إصدار تشريع يلزم جميع القوات الأجنبية الخروج من البلاد.

وفيما يتعلق بالقوات الأميركية التي أكدت تواجدها في العراق طالما اقتضت الحاجة، قال سالم إن هذه التحذيرات تدل على أن واشنطن لديها أهداف وأجندات وتسعى للبقاء في العراق مدة أطول لتنفيذ مشاريعها.

من جانبه، نفى الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، تحسين الخفاجي، نقل قوات أميركية من سوريا إلى العراق، موضحاً أنه من غير الممكن أن يتم أي شيء من هذا القبيل إلا بالتنسيق مع الجانب العراقي وهذا الأمر لم يحدث.

بدوره، أوضح نائب عن كتلة النصر، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أن الوجود الأميركي في العراق يأتي ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، معتبراً أن الوجود الأميركي له ضرورات ملحة كون التنظيمات الإرهابية ما زالت موجودة.

يشار إلى أن التحالف الدولي أعلن في آب/أغسطس الماضي أن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".