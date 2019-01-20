بالفيديو.. خطف طفلة بعد ساعات من ولادتها في العراق

أقدمت سيدة على خطف طفلة بعد ساعات من ولادتها في أحد المستشفيات العراقية.

وأظهرت كاميرات المراقبة في مستشفى الزهراء بالكوت في محافظة واسط وسط العراق، سيدة تمشي مسرعة بعد خطف الطفلة.

وتمكنت القوات الأمنية، السبت، من القبض على الخاطفة.

وقال والد الطفلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية "إن القوات الأمنية يعود لها الفضل في إلقاء القبض على المختطفة التي سرقت طفلتي يوم الجمعة من المستشفى".

أما السبب، فتبين بحسب ما أوضحت الخاطفة رداً على سؤال محافظ واسط محمد جميل المياحي، أن "طفل شقيقتها مات وأرادت طفلة بدلاً منه، لذلك أمي دفعتني لسرقة الطفلة".