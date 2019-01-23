تركيا: سنرفع حظر الرحلات إلى السليمانية شمال العراق

قال وزير النقل التركي، جاهد توران، إن بلاده سترفع حظرها للرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية بشمال العراق اعتباراً من 25 يناير/كانون الثاني، وفق ما نقلت قناة خبر ترك التلفزيونية الأربعاء.



وذكر توران أنه ستكون هناك سبع رحلات جوية في الأسبوع.



وأغلقت تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق، رداً على استفتاء على الاستقلال. وقال رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، في مارس/آذار 2018 إن بلاده ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من أربيل.