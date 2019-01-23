قتيل وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية بانفجار سيارة مفخخة في ناحية الرياض التابع لقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان أن الاعتداء كان عن طريق عجلة مفخخة قادها انتحاري استهدف مدخل سيطرة الرياض للمحافظة، موضحاً أن الانفجار أدى إلى مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية وإصابة ثلاثة، وفق المعلومات الأولية عن الحادث.

يذكر أن محافظة كركوك الغنية بالنفط، تشهد استقراراً أمنياً نسبياً، منذ تطهير معظم الأقضية والمناطق التابعة لها، لكن وبحسب المراقبين فإن هناك بعض الجيوب لداعش تنشط في أماكن متفرقة من المناطق القريبة منها، مستغلة التضاريس الجغرافية لتلك المناطق.