مقتل 4 رجال شرطة بعبوتين ناسفتين شمال بغداد

قتل أربعة رجال شرطة وأصيب آخرون بجروح الأحد في هجوم بعبوتين ناسفتين استهدف مركزا أمنيا، عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد، وتبناه تنظيم #داعش، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضح قائمقام #الشرقاط، علي دودح، لوكالة فرانس برس أن "عبوة أولى انفجرت عند الثامنة صباحا (05,00 ت غ) لدى مرور سيارة مدنية تقل عناصر من الشرطة إلى مقر عملهم" عند المدخل الجنوبي للشرقاط التي تبعد 250 كيلومتراً إلى شمال بغداد وسبق أن شكلت معقلا لتنظيم داعش.

وأضاف دودح أن الانفجار "أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح"، وهي حصيلة أكدها ضابط برتبة مقدم طلب عدم كشف هويته.

وبعد وصول التعزيزات والنجدة، "انفجرت عبوة ثانية بعد نحو ساعة ونصف ساعة من الأولى" وفق دودح.

ولفت الضابط في الشرطة العراقية إلى أن "الانفجار الثاني أسفر عن مقتل شرطيين اثنين آخرين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وبعد ساعات، أعلن تنظيم داعش في بيان مسؤوليته عن الهجوم. وفرضت القوات العراقية كامل سيطرتها على قضاء الشرقاط في أيلول/سبتمبر 2017.

ورغم إعلان بغداد في كانون الأول/ديسمبر 2017 "النصر" على تنظيم داعش، ما زال الجهاديون قادرين على شن هجمات متفرقة وعمليات خطف واغتيال، خصوصا في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال بغداد.