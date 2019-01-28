وفاة أمير الطائفة الإيزيدية في العالم

أعلن المجلس الروحاني الإيزيدي، ومقره بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وفاة الأمير تحسين بك، أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي، وذلك في أحد مشافي ألمانيا.

والأمير الراحل هو تحسين سعيد علي بك، ولد في 15 أغسطس 1933، في قرية باعذرى التابعة لقضاء الشيخان، بالموصل.

وتم تنصيبه أميراً للإيزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوماً على وفاة والده الأمير سعيد علي بك.

يشار إلى أن الإيزيديين في العراق ذاع صيتهم بعد كارثة مدينة سنجار الشهيرة غرب الموصل عام 2014، وذلك بعد أن ارتكب تنظيم داعش بحقهم جرائم بشعة، أبرزها إعدام جماعي لمئات الرجال وسبي آلاف النساء.