العراق الـ6 عربياً والـ13 عالمياً بأكثر الدول فساداً 

احتل العراق المرتبة السادسة "عربياً" والثالثة عشرة "عالمياً" في أكثر دول العالم فساداً، في حين احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالمياً بأكثر الدول شفافية.

وقالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر، اليوم الثلاثاء، إن "الدنمارك ونيوزيلندا حصلتا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فسادا وأكثر شفافية بـ 88 و87 نقطة على التوالي، تليها فنلندا التي حصلت على المركز الثالث وسنغافورة على المركز الرابع".

وأضافت المنظمة أن "العراق حصل على المرتبة السادسة عربيا والـ 13 عالميا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادا متقدما على فنزويلا وبورندي، في حين حصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان المراتب الأعلى بالفساد".

يذكر أن المنظمة تصدر تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.