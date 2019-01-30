صدام حسين يورط شاعرا عراقيا.. وأمر بالقبض عليه

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار جنوب العراق، الثلاثاء أن أمراً قضائيا صدر بحق شاعر شعبي يدعى صلاح الحرباوي، "ترحم" على أيام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في إحدى المناسبات الشعرية، في قضاء سوق الشيوخ في جنوب مدينة الناصرية.

وأكد المصدر لـ"العربية.نت" أن أمر الاعتقال جاء بعد أن قام بمدح #صدام_حسين عبر قصيدة استهلها قائلاً: "يا بو عدي أكرهك بس أحبك حيل چي تطب عالعايل لداره"، مقارنا بين الوضع العراقي السابق والحالي.

إلى ذلك، قال مقربون من الشاعر لـ"العربية.نت" إن القصيدة تعطي دلالة على حالة الفقر والفساد التي تغرق فيها البلاد، وسط تسلط الأحزاب الموالية لإيران في #العراق .

حظر تمجيد حزب البعث

وفي التفاصيل، أوضح حسين العتابي، ابن مدينة الناصرية أن القصة بدأت أثناء مهرجان تأبيني شعري، حين خرج الشاعر مفتتحاً قصيدته بموضوع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئة للعراق، وعدم إعلام الحكومة العراقية والأحزاب مسبقاً بالزيارة، مقارناً بين الوضع الحالي والوضع في عهد صدام.

موضوع يهمك مثلت المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية، مينغ وانتشو، أمام محكمة كندية لتعديل شروط كفالتها، غداة توجيه الولايات... مديرة "هواوي" أمام محكمة كندية لتعديل شروط كفالتها تكنولوجيا

وأكد العتابي أن "مؤسسة شهداء ذي قار" رفعت دعوى قضائية ضد الحرباوي، وفق المادة 210 من القانون العراقي، التي تمنع تمجيد حزب البعث المحظور في العراق.

في حين ذكر مقربون من الشاعر، تحفظوا على ذكر أسمائهم أن الشاعر لم يقصد التمجيد والترحم على صدام حسين، إنما المقارنة بين وضعين عاشهما العراقيون .

فقر وبطالة... وترحم على الماضي!

ويعيش العراقيون في جنوب العراق حالة كبيرة من الفقر، ناهيك عن قلة الخدمات المقدمة، خصوصاً الطبية، بالإضافة إلى عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

كما تتفشى البطالة التي ارتفعت مستوياتها بشكل مخيف في تلك المدن .

وفي هذا السياق، قال سجاد علي، أحد أبناء الناصرية لـ"العربية.نت" إن الفقر دفع الشباب للترحم على صدام حسين.

وتساءل: "لماذا نحن فقراء ومدينتنا تطفو على بحر من المعادن، والنفط والثروات، "مؤكداً أن كل هذا الإجحاف دفع الشاعر للترحم على صدام حسين رغم المساوئ الكبيرة التي لحقت بنا من ذلك النظام الظالم".

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية كشفت في آخر إحصائياتها أن نسبة الفقر في العراق بلغت 20%؜، في حين وصلت الى 51%؜ في بعض مدن الجنوب مثل المثنى.