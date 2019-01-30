للمرة الأولى منذ 40 عاماً.. ملك إسبانيا يزور العراق

وصل ملك إسبانيا فيليب السادس، صباح الأربعاء، إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود، حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

واستقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، ملك إسبانيا فيليبي السادس والوفد المرافق له.

وأشاد الرئيس العراقي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، موضحاً أن العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة.

ورحب صالح، بحسب بيان لمكتبه، بدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، لا سيما مناطقه المحررة، داعياً الحكومة الإسبانية إلى الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد، مثمناً دورها ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد داعش.

من جهته، أبدى الملك فيليبي السادس إعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب، مؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين واستعدادها للمساهمة في إعادة البناء والإعمار وفق البيان.

وتأتي زيارة ملك إسبانيا في إطار نشاط دبلوماسي كثيف في بغداد منذ بداية العام الحالي.

فبعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للجنود الأميركيين في العراق من دون أن يلتقي أي مسؤول رسمي، زار الملك الأردني عبد الله الثاني بغداد للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وتزامنت زيارة عبد الله الثاني مع زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وسط حركة دبلوماسية شملت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعيد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وخلال كل تلك الاجتماعات في بغداد، أثيرت مسألة تنظيم داعش في أعقاب قرار ترمب سحب ألفي جندي أميركي متمركزين في سوريا.

وتتواجد غالبية قوات التحالف الدولي في العراق اليوم، وتتدخل بضربات موضعية أحيانا في الأراضي السورية على طول الحدود الصحراوية مع العراق.