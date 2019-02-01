نائب عراقي سابق:الحشد الشعبي خارج عن القانون والإنسانية

اعتبر النائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس حزب الأمة #مثال_الآلوسي أن #الحشد_الشعبي قوة مسلحة خارجة عن القانون والدستور والإنسانية ويجب إزاحتها.

وقال الآلوسي في تصريحات صحافية، إن "التصرفات المجرمة لأشخاص تابعين لقوات الحشد الشعبي بذريعة ارتباطهم بالسلطة أربكت الأوضاع بالمحافظات العراقية".

وتساءل الآلوسي "بأي عقل أو حكمة تسعون لحكم الموصل والأنبار والبصرة، ألم يكفكم الفشل".

يذكر أن أصواتا تعالت مؤخرا في الأوساط السياسية العراقية تطالب الحد من تجاوزات #ميليشيات_الحشد_الشعبي والتي وثقت تلك التجاوزات بعض المنظمات الإنسانية والناشطين المدنيين العراقيين.