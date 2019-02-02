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إفشال هجوم بالصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

المصدر: العربية.نت - وكالات
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نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني بمحافظة الأنبار العثور على صواريخ بعيدة المدى جاهزة لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد، وإفشال الهجوم على القاعدة العراقية التي تضم قوات أميركية.

وقال المصدر إن شرطة الأنبار عثرت اليوم السبت بإحدى قرى المحافظة، على صواريخ بعيدة المدى جاهزة للإطلاق على قاعدة عين الأسد التي يوجد بها الجيش الأميركي، وزارها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الشهر الماضي حيث احتفل مع الجنود هناك بعيد الميلاد.

وأشار المصدر إلى قيام القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار بتفجير 68 عبوة ناسفة وتفكيك دار مفخخة وتفجير حزام ناسف من مخلفات عصابات #داعش الإرهابية.

كلمات دالّة

#قاعدة عين الاسد, #داعش, #صواريخ بعيدة المدى, #ترمب

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