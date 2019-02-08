العراق.. عشيرة الخفاجي تهدد بـ"ثورة" إن لم يفرج عن أوس

في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدد أحد شيوخ قبيلة الخفاجي التي ينتمي إليها زعيم ميليشيات أبوالفضل العباس "أوس الخفاجي" بإعلان "الثورة" في عموم العراق حال عدم الإفراج عن الأخير.

كما ظهر في المقطع شخصيات أخرى زعمت انتماءها للقبيلة، وبحسبهم فإن الفيديو تم تسجيله من داخل مقر لواء أبو الفضل العباس، الذي كان تمت مداهمته الليلة الماضية من قبل عناصر الحشد الشعبي.

وأضاف أبناء قبيلة خفاجي أن على الحكومة إطلاق سراح أوس الخفاجي حتى الصبح، وإلا سيعيدون ملاحم "ثورة العشرين"، التي كانت بالضد من التواجد البريطاني في العراق عام 1920.

يذكر أن أوس الخفاجي كان سجّل مواقف عديدة ضد قيادات ميليشيات الحشد الآخرين، متهماً إياهم بالفساد واستغلال نفوذهم للدخول في السياسة.

كما عبّر الخفاجي عن خشيته من وقوف الشعب العراقي مع القوات الأميركية، في حال تغيير النظام من قبلها، بعد أن عمّ الفساد في أرجاء مؤسسات الحكومة بعبث من الأحزاب السياسية التي تسيطر على السلطة منذ عام 2003.

يذكر أن أوس الخفاجي يتزعم ميليشيات أبوالفضل العباس التي كانت شاركت في القتال إلى جانب نظام الأسد في سوريا، قبل أن تتوجه إلى العراق لمحاربة تنظيم داعش عند اجتياحه الموصل عام 2014.

وكان أعلن الخفاجي أنه يتبع مرجعية محمد الصدر والد زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر، مشيراً إلى أنه يرفض التواجد الإيراني وتدخلاته مثلما يرفض ذلك حيال الولايات المتحدة، وأنه مستعد لحمل السلاح ضد إيران حال إعلان ذلك بشكل علني ورسمي في العراق.