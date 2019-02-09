القوات العراقية تستعد للهجوم على داعش في 5 محافظات

تستعد القوات العراقية لشن هجوم كبير على فلول تنظيم داعش في المناطق الحدودية ما بين خمس محافظات عراقية، بحسب ماكشفه أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين السابق ورئيس تحالف المحور الوطني.

عملية أمنية مرتقبة لمطاردة فلول داعش تستعد لها القوات العراقية وسلاح الجو في المناطق الحدودية بين محافظات: صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والأنبار، فيما يعرف بمناطق "النهايات السائبة" بين المحافظات، وفقا للجبوري.

وتأتي الاستعدادات للعملية العسكرية بعدما أعدم تنظيم داعش ثلاث أشقاء شمال محافظة صلاح الدين، إضافة إلى خروقات أمنية متفرقة أخرى، راح ضحيتها أطفال ونساء.

وأكد جاسم جبارة، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، انتشار فلول تنظيم داعش في العراق.

ومن المتوقع أن تشمل رقعة العملية العسكرية المرتقبة جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين وجبال حمرين جنوب غرب محافظة كركوك بالإضافة إلى حويجة كنعوص ما بين محافظتي نينوى وصلاح الدين لضرب قدرة داعش على نصب الكمائن التي تحصد أرواح المدنيين العراقيين.