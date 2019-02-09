رئيس حكومة العراق: نعوّل على مجلس مكافحة الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، السبت، أن الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم، وأنها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس.

جاء ذلك خلال ترؤسه، السبت، اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مؤكدا أن مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من أجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس أية نفقات أو هياكل إضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وإمكاناتها.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات المعروضة من الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب تحديد آليات عمل المفتشين العامين.