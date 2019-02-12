العراق.. المصادقة على حل حزب "رئيس الجمهورية"

صادق مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، على حل حزب التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والبناء الذي كان يقوده رئيس الجمهورية #برهم_صالح .

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين "رزكار حمة محيي الدين" في بيان، إن مجلس المفوضين صادق اليوم الثلاثاء على حل حزب #التحالف_من_أجل_الديمقراطية_والعدالة بناء على الطلب المقدم من قبل مجلس إدارة الحزب.

وأضاف محيي الدين، أن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وافق على حل الحزب المذكور استناداً إلى المادة 31 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لعام 2015، والذي نص على أن لكل حزب سياسي حق حل نفسه ذاتياً وفق نظامه الداخلي.

وكان برهم صالح، أسس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، في كانون الأول/يناير من عام 2017، وقد خاض الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في مايو /أيار العام الماضي تحت مسمى الحزب.

واستقال صالح في التاسع عشر من أغسطس/آب العام الماضي، من رئاسة الحزب بعد الاتفاق السياسي مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، الذي قضى بعودته إلى الحزب مقابل ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

ويشار إلى أن تحالف الديمقراطية والعدالة، تمكن من الحصول على مقعدين في الانتخابات المؤهلة لمجلس النواب.

وقرر التحالف في شهر سبتمبر/أيلول الماضي تبديل التسمية إلى التحالف الوطني، وانتخاب آرام قادر رئيساً له.

ويذكر أن مجلس النواب العراقي، اختار برهم صالح رئيساً تاسعاً لجمهورية العراق، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، من خلال كسب غالبية الأصوات بعد تنافسه مع أكثر من خمسة مرشحين للرئاسة، كان أبرزهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الحالية، الدكتور فؤاد محمد حسين، الذي كان يشغل منصب مدير ديوان رئاسة إقليم كردستان.