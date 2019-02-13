بغداد ستعيد عراقيين قاتلوا مع داعش في سوريا

قال رئيس وزراء العراق إن بغداد ستعيد أعضاء عراقيين من تنظيم داعش محتجزين لدى مقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة في سوريا.

وأخبر عادل عبد المهدي الصحافيين، مساء الثلاثاء، أن أسر أولئك المقاتلين ستتم إعادتها أيضا إلى العراق، كما ستقام مخيمات استعدادا لاستضافتهم.

ويأتي إعلان عبد المهدي بعد أسبوع من دعوة الولايات المتحدة الدول الأخرى لاستعادة ومحاكمة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف داعش والمحتجزين حاليا لدى الشركاء المحليين لواشنطن.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها احتجزت أكثر من 900 مقاتل أجنبي خلال حملتها المدعومة من أميركا على داعش في شمال شرق سوريا.

وجاء تصريح عبد المهدي بعد اجتماع عقده الثلاثاء في بغداد مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان.