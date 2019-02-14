الكويت والعراق يبحثان ربط بغداد بمنظومة كهرباء الخليج

استقبل أمير الكويت، الشيخ #صباح_الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس النواب العراقي، #محمد_الحلبوسي، الأربعاء، وجرى خلال اللقاء بحث ربط العراق بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت في المجالات كافة، وتأكيد ضرورة استقرار العراق الذي سيسهم بدوره في استقرار المنطقة من خلال دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة له.

وبحث اللقاء ملف دعم الحكومة العراقية وإسنادها في مجال الطاقة الكهربائية وتوفير بدائل سريعة لمشاريع طويلة الأمد وصولًا إلى ربط العراق بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج، فضلا عن الإشارة إلى ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت وتحديد الأولويات التي يحتاجها العراق؛ للبدء بتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

كما ناقش اللقاء مساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المحررة وعودة النازحين واستقرارهم، ومبادرة توقيع اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع صندوق إعادة إعمار العراق ومنحه 85 مليون دولار ضمن المنحة الإجمالیة البالغة قیمتھا 100 ملیون دولار، التي تستهدف إنشاء مشاریع جديدة لتأهيل القطاع الصحي والتي ستشمل بناء وتأھیل وتجھیز 32 مركزا صحيا ومستشفى موزعة على المحافظات المتضررة.

وتطرق الاجتماع إلى ملف التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الحركة التجارية بين البلدين، والتنسيق من أجل تقديم التسهيلات كافة للتجار العراقيين والكويتيين.