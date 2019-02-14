بغداد.. مقتل 8 من عناصر سرايا السلام الصدري بعبوة ناسفة

قتل ثمانية عناصر من فصائل سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لهم شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية.

وقال أحد المصادر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة لقوات سرايا السلام لدى مرورها على الطريق السريعة قرب مدينة سامراء، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة آخرين بجروح".

وأوضح مصدر أمني أن من بين القتلى، مسؤول فوج التدخل السريع في مدينة سامراء، ومصور حربي تابع للفصيل الذي شارك في معارك دحر تنظيم داعش من البلاد.

وتنتشر قوات سرايا السلام منذ نحو خمسة أعوام في مدينة سامراء ومحيطها.

وجاء انتشار سرايا السلام، في أعقاب اجتياح التنظيم للعراق في منتصف العام 2014، وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، من ضمنها أراض شاسعة في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، والتي تقع فيها مدينة سامراء.