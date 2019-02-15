الهند تستأنف رحلاتها إلى العراق بعد انقطاع دام 30 عاما

استأنفت الخطوط الجوية الهندية، الخميس، رحلاتها الجوية إلى العراق، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاما، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس في مطار مدينة النجف التي يقصدها هنود لزيارة العتبات المقدسة لدى الشيعة.

وحطت الطائرة الأولى الآتية من مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، حيث يعيش عدد كبير من الشيعة، مساء الخميس. وعلى المدرج، كان مسؤولون عراقيون في استقبال طاقم الطائرة وأول الواصلين.

وقال السفير الهندي لدى العراق براديب سينغ للصحافيين في مطار #النجف: "كنا نحاول منذ وقت طويل أن نعيد الخطوط الجوية الهندية".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي والحظر الدولي على العراق في أعقاب غزو صدام حسين للكويت حينها، أوقفت الهند رحلاتها المباشرة إلى العراق.

وأضاف سينغ: "هذه هي المرة الأولى خلال الأعوام الثلاثين الماضية" التي تحط فيها طائرة هندية في العراق، و"نحن سعداء جدا لاختيار مدينة النجف كوجهة أولى".

وتضم مدينتا النجف و #كربلاء، في وسط العراق، أهم المقامات والمزارات بالنسبة إلى المسلمين الشيعة.

وفي كل عام، يزور الشيعة من كل أنحاء العالم، مقامات الإمام علي في النجف (150 كلم جنوب بغداد)، والحسين والعباس في كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، إحياء لذكرى عاشوراء والأربعين.