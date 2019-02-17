مدارس العراق في إضراب.. ومطالب بدعم المعلمين

تدخل مدارس العراق اليوم الأحد والاثنين في إضراب شامل، بعد أن دعت نقابة المعلمين إلى إضراب في جميع مدارس البلاد، مطالبة بإصلاح المناهج التربوية ودعم الجسم التعليمي.

وأوضح نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني، في بيان، "أن للإضراب ثلاثة أهداف، الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي، والهدف أو المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، أما الهدف الثالث فهو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين".

كما طالب السوداني بتوفير سكن لأعضاء الهيئة التدريسية، وهو ما كفله الدستور والقانون، وكذلك رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة.